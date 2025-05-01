فانس: واشنطن ستسعى إلى محادثات مباشرة بشأن أوكرانيا خلال المئة يوم المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم خلال المائة يوم المقبلة العمل بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني.

وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس": "خطوتنا الأولى - المبادرة السلمية المقدمة. وخلال المئة يوم القادمة، سنعمل بشكل مكثف جدا لإجلاس الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح فانس أنْ حتى الحلفاء الأوروبيون الناقدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترفون بأنه الشخص الوحيد الذي تمكن من تحريك العملية بعد طول ركود.

واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن "هذه الأطراف لم تكن لتتحدث حتى - لا بعضها مع بعض ولا أحدها مع أي شخص آخر. كانوا ببساطة يتحاربون. وها هو الرئيس قد أصبح الشخص الوحيد الذي تمكن من تحقيق تقدم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إشارة الاستعداد للمفاوضات المباشرة يجب أن تصدر عن كييف، لكن موسكو لا ترى حتى الآن أي إجراءات ملموسة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، كما أشار بيسكوف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لتسوية النزاع، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى تفاهم مع كييف. فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سابقا إلى أن موسكو تواصل اتصالاتها السرية مع واشنطن وترى أن الجانب الأمريكي يصغي إليها في عدد من القضايا الأكثر أهمية، بينما لا يمكن إنكار عدم الجدية في التفاوض التي تظهرها كييف.