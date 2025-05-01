شهر عسل يتحول إلى مأساة وانتحار غامض يهز أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 06:31 مساءً - في واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة، أنهى شاب أمريكي يُدعى كريستوفر حياته بشكل مفاجئ، بعد يوم واحد فقط من عودته من شهر العسل مع زوجته إيزابيل، لتبدأ الأخيرة رحلة مؤلمة من الحزن والأسئلة التي لا تجد لها إجابة، الحادث وقع في ولاية نورث كارولينا، وترك المجتمع في ذهول بسبب التوقيت الغريب والملابسات الغامضة.

إيزابيل، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، قالت إن علاقتها بكريستوفر (28 عامًا) بدأت قبل عام ونصف، وكانت تسير بشكل مثالي، حتى أنهما تزوجا رسميًا وكانا يخططان لحفل كبير في مايو، شهر العسل كان في مهرجان موسيقي بنيوجيرسي، وكان مليئًا بالحب والفرح، ولم تظهر أي علامات تنذر بما سيحدث لاحقًا.

لكن بعد العودة من الرحلة، بدأت تصرفات كريستوفر تتغير، حيث أمضى ليلته مستيقظًا يُحضّر لحفل الزفاف، وفي الصباح غادر بهدوء حاملاً مسدسه، حاولت زوجته منعه لكنه رفض التحدث، وفي اليوم التالي تم العثور عليه منتحرًا داخل غابة قريبة، بعدما بدأ والده البحث عنه.

المفاجأة الكبرى حدثت بعد شهور، حين تلقت إيزابيل باقة زهور في عيد الحب، كانت مرسلة مسبقًا من كريستوفر، وكأنها "هدية من القبر"، وقالت: "علمت لاحقًا أنه طلبها قبل وفاته بشهر، ظنًا أنه قد يكون غائبًا بسبب خدمته العسكرية".

رغم ما بدا عليه من سعادة، تؤكد زوجته أن كريستوفر كان يخوض معركة صامتة مع نفسه، دون أن يظهر أي علامات واضحة، وقد قررت إيزابيل تحويل حزنها إلى قوة، وأطلقت حملة توعوية لدعم الصحة النفسية والمشاركة في ماراثون شيكاغو 2025، قائلة: "أنا لست السبب، لكنني أتحمل الوجع".