العالم اليوم - مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 06:24 مساءً - قتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور وابنه، يوم الخميس، إثر تعرضهما لإطلاق نار ن قبل مسلحين مجهولين، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وذكر تلفزيون سوريا اليوم الخميس أن رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق حسام ورور وابنه قتلا، بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.

وأضاف أن الأمن العام فتح تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة.

ولفت "تلفزيون سوريا" نقلا عن مصادر محلية إلى وجود روايتين حول مقتل ورور وابنه، الأولى تقول إن الجريمة كانت انتقاما شخصيا، في حين يرى آخرون أن العملية قد يكون مخططا لها أو عرضية، وسط اتهامات لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحادثة تسببت بمخاوف للأهالي، حيث أحجموا عن الحديث للإعلام والخروج من منازلهم.