قائد الجيش الباكستاني يرسل تحذيراته فيما يخص أي مغامرات عسكرية من قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - قام قائد الجيش الباكستاني بإرسال تحذيرات فيما يخص أي مغامرة عسكرية من ناحية الهند، حيث سيتم الرد عليها بصورة سريعة وحاسمة.

أما بخصوص الوضع في أوكرانيا، فقد قامت جريدة تايمز بنشر تقرير عن النتائج المترتبة على قرار الولايات المتحدة إذا قررت وقف أي مساعدات عسكرية في كييف، لاسيما في ظل فترة رئاسة ترامب، حيث أن كثير في أوكرانيا يخافون من تكرار السيناريو الخاص بالانسحاب الأمريكي من قلب أفغانستان.

كما أشار التقرير إلى أن ترامب لم يقم بتوضيح موقفه بصورة صريحة، بل قال أنه يرغب في ترك الأمر سرًا، في حين أن القلق مازال مستمر في كييف وأوروبا فيما يخص مستقبل الدعم.

وعلى الرغم من أن بايدن حاول قبل أن يغادر بتمرير حزمة جديدة قيمتها تبلغ 1.25 مليار دولار من أجل تقديم الدعم لأوكرانيا، ألا أن هذه الحزمة أوشكت على الإنتهاء، ولم يتم الموافقة من قبل ترامب على حصوله على أي مساعدات جديدة.

وقد قامت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية تتعدى قيمتها 65 مليار دولار لصالح أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، ألا أن هناك بعض المخاوف بخصوص أي توقف من الممكن أن يجعل أوكرانيا تفقد قدرتها الدفاعية الحيوية خلال الأشهر القادمة.

اعتبرت الصحيفة أن أي تهديدات من قبل ترامب بخصوص الانسحاب من الممكن أن تكون بمثابة خدعة مدروسة من أجل تحسين الموقع التفاوضي له، ألا أنه يعلم جيدا أن قطع الدعم قد يتسبب في حدوث نتائج كارثية تشبه ما أصاب افغانستان.

كما أن هناك عدد من المسؤولين الأوكرانيين يرون أن ذلك الضغط من الممكن أن يدفع بلادهم نحو تعزيز بلادهم للاعتماد على صناعاتها العسكرية، كما حدث مع الطائرات المسيرة التي سببت أكثر من 70٪ من خسائر روسيا.