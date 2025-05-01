تسلا تحسم الجدل.. إيلون ماسك باقٍ في موقع القيادة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - نفت شركة تسلا رسميًا ما تردد عن نيتها استبدال إيلون ماسك كرئيس تنفيذي، مؤكدة استمرار ثقتها التامة بقيادته.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أشار إلى تحركات داخلية للبحث عن بديل، وهو ما وصفته رئيسة مجلس الإدارة، روبين دينهولم، بأنه: "ادعاء غير صحيح إطلاقًا"

وجاء بيان على منصة "إكس"، شددت دينهولم أن لم يتم التواصل من قِبل المجلس مع أي جهة من جهات التوظيف، كما أشارت أن وسائل الإعلام نفت هذه الشائعات قبل النشر.

من جهته، سخر ماسك من التقرير، معتبرًا أنه يسيء إلى سمعة الصحافة، ورغم ما أثير من جدل، يبدو أن تسلا ما تزال تراهن بثقة على ماسك في قيادة مستقبلها.