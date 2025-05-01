بالرابط المباشر.. إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2025 وطريقة الاستعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية اليوم الخميس 1 مايو 2025، صدور نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي رسمي أقيم بالعاصمة الخرطوم، وسط ترقب واسع من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف الولايات، وأكدت الوزارة إتاحة النتيجة عبر منصة إلكترونية لتسهيل الوصول إليها.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واختيار خدمة "نتائج الشهادة السودانية 2025" ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على زر "استعلام" لتظهر النتيجة كاملة بالدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية، وأشارت الوزارة إلى أهمية طباعة نسخة ورقية من النتيجة لاستخدامها في التقديم للجامعات.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التحقق من صحة البيانات فور استخراج النتيجة، مع متابعة الجداول الزمنية الخاصة بالتقديم للجامعات عبر المواقع الرسمية، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الطلاب وضمان حصولهم على النتائج بدقة وسرعة.