نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 52.418 شهيدًا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52،418 شهيدًا و118،091 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير التقرير الإحصائي اليومي للوزارة "وصل مستشفيات قطاع غزة 18 شهيدا منهم (1 شهيد انتشال) و77 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 إلى (2،326 شهيد، 6،050 إصابة).

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.