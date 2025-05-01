إيطاليا تشترط موافقة الأهل لتعليم التربية الجنسية في المدارس وسط جدل واسع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 04:34 مساءً - أعلنت الحكومة الإيطالية عن قرار يشترط موافقة أولياء الأمور قبل تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، وهي مادة غير إلزامية في النظام التعليمي الإيطالي، وفقًا للمرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء الإيطالي، سيتعين على الأسر تقديم موافقة كتابية مسبقة للمشاركة في الأنشطة المدرسية المتعلقة بالجنس، سواء كانت ضمن المنهج الدراسي أو كانت جزءًا من الأنشطة التوسعية.

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان الموافقة المستنيرة من الأسر بشأن الأنشطة المدرسية المرتبطة بالمواضيع الجنسية، وقد أثار القرار جدلًا في إيطاليا، حيث لا يزال الفاتيكان يتمتع بنفوذ كبير في الدولة، مما يجعل موضوع التربية الجنسية في المدارس من المواضيع الحساسة والمحرمات إلى حد كبير.

وفقًا لتقرير فرع منظمة "أنقذوا الأطفال" في إيطاليا، فإن 47% فقط من المراهقين الإيطاليين تلقوا أي شكل من أشكال التربية الجنسية في المدارس، مع تفاوت ملحوظ بين المناطق الغنية والفقيرة، وأشار تقرير للاتحاد الأوروبي إلى أن التربية الجنسية في إيطاليا تقتصر غالبًا على الجوانب البيولوجية، متجاهلة الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، في حين وصف مركز "تشيسي" البحثي المحاولات لإدخال المادة في المدارس بأنها تواجه مقاومة سياسية وهيكلية.