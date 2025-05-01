العالم اليوم - عون يبعث برقية شكر إلى محمد بن زايد.. هذا ما جاء فيها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، غداة زيارته لدولة الإمارات، عن شكره على "الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست عمق محبتكم للبنان وشعبه، سواء المقيم في وطنه أو المنتشر في ربوعكم الزاهرة".

وقال عون في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية: "لقد كانت محادثاتنا مثمرة وإيجابية، والمواقف التي أطلعتموني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزمون اتخاذها، تركت أثرًا عميقًا في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاسات إيجابية تصبّ في مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين". وجدد شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "متمنّيًا دوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة دولة الإمارات نحو مزيد من التقدّم والنجاح. وفّقكم الله

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