نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاول فرض الأحكام العرفية.. استقالة الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دك سو من منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر إعلامية محلية، أن هان دك سو، الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، قدم استقالته من منصبه صباح اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025. وجاء هذا التطور المفاجئ في أعقاب حالة من التوتر السياسي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس السابق يون سوك يول.

وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قد وجهت مؤخرًا تهمًا ثقيلة ليون، من بينها "إساءة استخدام السلطة" ومحاولة فرض الأحكام العرفية نهاية العام الماضي، وهي خطوة اعتبرتها الأوساط السياسية تهديدًا للنظام الديمقراطي. وعلى الرغم من خطورة الاتهامات، أكدت النيابة عدم تقدمها بطلب توقيف بحق الرئيس المعزول حتى الآن.

ويأتي رحيل هان دك سو في وقت حساس، بينما تستمر التحقيقات في ملفات الفساد وسوء استخدام السلطة، في ظل ترقب محلي ودولي لكيفية تعامل الحكومة الكورية مع هذه الأزمة السياسية المتصاعدة.