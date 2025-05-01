رئيس كوريا المؤقت يعلن استقالته وأعلن العزم عن خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 03:35 مساءً - قام رئيس كوريا المؤقت هان دوك سو بإرسال استقالته يوم الخميس، وأعلنت عزمها عن خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي من المقرر أن تكون في يوم 3 يونيو بعد عدة تكهنات استمرت لأسابيع طويل بخصوص مشاركته في السباق.

كما ورد قرار هان دوك سو في المؤتمر الصحفي بالمجمع الحكومي في سيئول، حيث أنه اعتبر أن ثقل المسؤولية في ذلك الوقت الحرج الذي يستدعي اختيار ذلك المسار الذي كان هو الوحيد أمامه.

وقد وردت تلك الانتخابات بسبب عزل الرئيس السابق يون سونغ يول في شهر أبريل الفائت بعد محاولة فاشلة من أجل فرض الأحكام العرفية في شهر ديسمبر، وهو يواجه الآن محاكمات جنائية بعد أن قام بإلغاء حبسة الاحتياطي لعيوب الإجراءات.

إذا أدين، سيكون يوم ثالث رئيس سابق في كوريا الجنوبية يدان بعد تشون دو-هوان و روه تاي-وو، الذين حُوكما بتهمة التمرّد عام 1996 بعد انقلاب 1979.