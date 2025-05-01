ثعبان يُربك أسرع قطارات اليابان في لحظة عطلة ذهبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 03:35 مساءً - في واقعة غير مألوفة، توقفت مؤقتًا حركة قطارات "شينكانسن" السريعة بين طوكيو وأوساكا، مساء الأربعاء، بعد أن تسبب ثعبان في عطل كهربائي مفاجئ.

الثعبان، الذي يبلغ طوله متراً، تسلق أحد الأعمدة الكهربائية وتلامس مع الخطوط العلوية، مما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار في أحد أكثر الخطوط ازدحامًا بالبلاد.

الواقعة حدثت في وقت حرج، تزامن مع بداية "الأسبوع الذهبي" – أحد أهم مواسم السفر والعطلات في اليابان – ومع تدفق الزوار لحضور معرض أوساكا الدولي 2025.

وعلى الرغم من وجود الضوء والتكييف إلا أن الركاب اُحتجِزوا داخل القطارات قبل عودة الخدمة بعد ساعة ونصف.

الغريب أن هذه ليست سابقة، فقد تكررت حوادث مماثلة مع زواحف تسللت إلى البنية التحتية للقطار فائق السرعة، رغم شهرته العالمية بدقة مواعيده وسلامته المثالية على مدى أكثر من ستة عقود.