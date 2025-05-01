العالم اليوم - بيان مشترك: الإمارات ولبنان تتطلعان إلى تعزيز العلاقات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 03:28 مساءً - أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية بيانا مشتركا بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها فخامة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى دولة الإمارات.

واستقبل السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جوزاف عون الرئيس اللبناني في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، وعقدا محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء بالرئيس اللبناني، وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارته في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وعبّر سموه عن حرصه على العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الإماراتي واللبناني، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة الجمهورية اللبنانية.

من جهته، عبّر الرئيس اللبناني جوزاف عون عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه لبنان وشعبه، مؤكدا حرصه على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مثمّنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه على كافة المستويات.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتطوير الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة، وتنمية تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل الحكومي، حيث سيقوم مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بزيارة إلى بيروت لإطلاع الجانب اللبناني على التجارب الناجحة لدولة الإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يعزز القطاعين العام والخاص، ويحقق مصالح البلدين الشقيقين.