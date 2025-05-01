العالم اليوم - سلطان الجابر يبحث سبل تعزيز الشراكة بين "أدنوك" و"OMV"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 03:28 مساءً - قام الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الخميس، بزيارة المقر الرئيس لشركة "أو إم في" في العاصمة النمساوية فيينا لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "أو إم في" (OMV}.

وتتزامن هذه الزيارة مع التقدم المستمر في تأسيس "مجموعة بروج الدولية"، وذلك بعد اتفاق "أدنوك" و"أو إم في" في مارس 2025 على إدماج حصتيهما في شركتَي "بروج" و"بورياليس" وتأسيس المجموعة الجديدة التي ستستحوذ بعد ذلك على "شركة نوفا للكيماويات" وتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم. وتُمثل هذه الصفقات النوعية خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية "أدنوك" للنمو الدولي والتوسع عالمياً في مجال البتروكيماويات.

والتقى الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مع الدكتور ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في"، وقام بجولة اطّلع خلالها على المرافق المتطورة التابعة لـ "أو إم في" وتابع عرضاً تقديمياً حول كيفية استفادة الشركة من الابتكارات والتقنيات المتقدمة لخلق وتعزيز القيمة والارتقاء بمعايير الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز شراكات دولية نوعية، تستمر ’أدنوك‘ في ترسيخ شراكتها مع ’أو إم في‘ لخلق فرص نمو جديدة بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في تأسيس ’مجموعة بروج الدولية‘، حيث نسعى من خلال التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة والتميز الصناعي إلى تحقيق قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا. وأكدت هذه الزيارة على تقارب وجهات النظر بين ’أدنوك، و’أو إم في‘ وتركيزهما على ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على تعزيز التعاون والنمو طويل الأمد".

وأوضح ه أن "بروج" نجحت في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات، بفضل تميّز أدائها التشغيلي، واستمرارها في تعزيز مرونة ونمو عملياتها، كما تمكنت من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، وتنويع محفظة أعمالها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الكيماويات الأساسية. وتؤكد الإنجازات التي حققتها الشركة، وخاصةً في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، قوتها التشغيلية ورؤيتها الاستراتيجية.

من جانبه، قال الدكتور ألفريد ستيرن: "اجتماعي اليوم مع الدكتور سلطان أحمد الجابر يؤكد على الزخم القوي الذي حققته شراكتنا الاستراتيجية مع ’أدنوك‘ والممتدة لـ 25 عاماً. ويمثل تأسيس ’مجموعة بروج الدولية‘ إنجازاً مهماً في مسيرتنا نحو تنفيذ نقلة نوعية في ’أو إم في‘ لتصبح شركة متكاملة تتميز بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجالات الكيمياويات والوقود والطاقة. وبالتعاون مع ’أدنوك‘ وتحت إشراف الدكتور سلطان الجابر، نقوم ببناء شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات، ستمكننا من الاستفادة من فرص النمو وتعزيز القيمة على المدى الطويل".

ويمثل التأسيس المقترح لـ "مجموعة بروج الدولية" خطوةً نوعيةً مهمة تدعم استراتيجية "أدنوك" لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات. وسيساهم تأسيس الشركة الجديدة في تعزيز حضور "بروج" في الأسواق العالمية، خاصةً في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالتزامن مع تأكيد التزام "أدنوك" بتحقيق الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. ومن المتوقع أن تحقق الشراكة مع "أو إم في" نتائج إيجابية للشركتين، وتساهم في دعم قطاع الطاقة في كل من دولة الإمارات والنمسا.

ومن المتوقع أن يساهم تأسيس "مجموعة بروج الدولية" في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين من خلال التكامل التشغيلي والتجاري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع تطبيق الابتكارات الجديدة، بالإضافة إلى تمكين تبادل التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاقها.

ومن المتوقع كذلك أن تحقق "مجموعة بروج الدولية" أرباحاً سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتجاوز 25.7 مليار درهم (7 مليار دولار) عبر الدورة الاقتصادية. وبالاستناد إلى هذه التدفقات النقدية القوية، ستعتمد سياسة توزيع أرباح الشركة على نسبة توزيع تبلغ 90 بالمئة مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ (16.2) فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 بالمئة مقابل توزيعات أرباح "بروج" المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024 وحتى عام 2030.

وانطلاقاً من ثقتها في نمو أعمالها على المدى الطويل، كانت "بروج" قد أعلنت عزمها زيادة توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد بدايةً من عام 2025، وهو ما يمثل عائداً جذاباً بنسبة 6.2 بالمئة بحسب السعر الحالي للسهم، ما يعد أحد أعلى معدلات العوائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.