عاجل ـ شركة ميتا تحقق أرباح ربع سنوية بقيمة 16.6 مليار دولار

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أحمد جودة - القاهرة - ميتا تحقق أرباحًا قياسية في الربع الأول من 2025: 16.6 مليار دولار بفضل الإعلانات والذكاء الاصطناعي

عاجل – أرباح قياسية لشركة ميتا في الربع الأول من 2025: 16.6 مليار دولار بفضل الإعلانات والذكاء الاصطناعي.. أعلنت شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك، إنستغرام، واتساب) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 16.64 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت الأرباح 12.37 مليار دولار

أداء مالي يفوق التوقعات

الإيرادات: بلغت 42.31 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41.34 مليار دولار.

ربحية السهم: سجلت 6.43 دولار، مقارنة بـ4.71 دولار في الربع الأول من 2024.

ارتفاع الأسهم: ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 4.4% في التداولات بعد ساعات العمل، لتصل إلى 573.20 دولار.

الذكاء الاصطناعي يدفع النمو

أشار مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى أن النمو القوي يعود إلى زيادة الطلب على الإعلانات وتحسينات في تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت الشركة تطبيقًا مستقلًا للذكاء الاصطناعي يضم ميزة "اكتشف"، ويُظهر تفاعل المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

رفعت ميتا توقعاتها للنفقات الرأسمالية لعام 2025 إلى ما بين 64 و72 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 60 و65 مليار دولار. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز مكانة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات.

تحديات تنظيمية في أوروبا

تواجه ميتا تحديات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر المفوضية الأوروبية أن نموذج الاشتراك دون إعلانات ينتهك قانون الأسواق الرقمية. قد يؤثر ذلك سلبًا على عمليات الشركة وإيراداتها في أوروبا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.

تُظهر نتائج الربع الأول من عام 2025 أن ميتا تواصل تحقيق نمو قوي بفضل استراتيجياتها في مجال الإعلانات والذكاء الاصطناعي، رغم التحديات التنظيمية في بعض الأسواق.