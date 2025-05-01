نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعرب عن استيائه من "ضخ الأموال" الأمريكية في أوكرانيا دون مقابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من ضخ الولايات المتحدة أموالا طائلة لأوكرانيا دون مقابل، ملقيا باللوم في ذلك على الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزرائه: "عندما توليت المنصب، سألت: كم قدمنا من أموال لأوكرانيا؟ الرقم الحقيقي يقارب 350 مليار دولار وهو رقم لا يمكن تصوره. ولم يكن لدينا أي ضمانات أمنية. لم نحصل على أي شيء. كنا ببساطة نضخ الأموال دون أي مقابل".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كنا نقدم الأموال كما لو كانت تلقى من النافذة. وكان بايدن من فعل ذلك. هذه حرب بايدن. وليست حرب ترامب. أنا أحاول الخروج من هذا المأزق".

وسبق أن أكد الرئيس ترامب أن ما يجري في أوكرانيا هو "حرب بايدن، وليست حربي"، مشيرا إلى أن فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية بـ "السماح لهذه المهزلة بالبدء".

وأشار إلى أنه "لو لم تكن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، وقد كانت كذلك، من نواح عديدة، لما حدثت تلك الحرب المروعة أبدا".

وشدد على أن "الرئيس زيلينسكي والمحتال جو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية في السماح لهذه المهزلة بالبدء. كانت هناك العديد من الطرق لمنعها من البدء على الإطلاق. لكن هذا أصبح من الماضي. الآن علينا أن نوقفها، وبسرعة. يا له من أمر محزن!".