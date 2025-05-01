نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حكومة الهند، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها، في أعقاب مقتل 26 رجلًا في هجوم على سياح في إقليم كشمير.

وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين، منذ حمّلت نيودلهي غريمتها باكستان مسؤولية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي واستهدف مدنيين في باهالغام في الشطر الهندي من كشمير. وهو الهجوم الأكثر حصدًا للمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن.

وقالت باكستان إنها تلقت "معلومات استخباراتية موثوقة" تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة توعدت بالرد عليها، مع تنامي المخاوف من تصاعد النزاع.

ونفت الحكومة الباكستانية أن تكون لها أي صلة بالهجوم. وصرح وزير الإعلام عطا الله تارار، في بيان صدر فجر الأربعاء، أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم".