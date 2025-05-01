نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجسيد لاهتمام مصر بأبنائها في المهجر.. تفاصيل زيارة ميدانية استثنائية للسفير محمد أبو الخير لمقاطعة ويلز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تجسيد حيّ لاهتمام الدولة المصرية بأبنائها في المهجر، أجرى السفير محمد أبو الخير، قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة، زيارة ميدانية استثنائية إلى مقاطعة ويلز، شكّلت محطة تواصل نابضة بالحيوية مع أبناء الجالية المصرية هناك.

الزيارة لم تكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل جاءت محمّلة برسائل دعم واهتمام رسمي، عكستها اللقاءات المتنوعة التي عقدها السفير مع الأسر المصرية، وزياراته الرمزية لأبرز المؤسسات الدينية والاجتماعية في ويلز، وقد لمس الجميع عن قرب حرص القنصلية المصرية على تلبية احتياجاتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات القنصلية، في مشهد ترك انطباعًا إيجابيًا عميقًا وأعاد التأكيد على أن الدولة حاضرة دومًا بجوار أبنائها، أينما كانوا.

تفاعل مباشر مع أبناء الجالية

وفي هذا الإطار، جاءت بداية برنامج الزيارة بلمسة إنسانية مميزة، حيث استهل السفير زيارته بلقاء مثمر مع أبناء الجالية المصرية، شاركهم خلاله الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في أجواء وطنية حماسية، واستعرض أبرز التطورات في الخدمات القنصلية، خاصة التحديثات الإلكترونية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم، كما ناقش إمكانية التوسع في تقديم بعض الخدمات عن بُعد، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الحضور.

زيارات مؤسسية تعكس التنوع

كذلك تضمن جدول أبو الخير، زيارات لمركز دار الإسراء الإسلامي، أكبر مركز إسلامي في ويلز، حيث اطّلع السفير على أنشطته واستمع لقياداته، كما زار الكنيسة المصرية في مدينة ريسكا، وكان في استقباله القس يوحنا فيلبس وأعضاء مجلس الكنيسة، في مشهد يعكس روح التعايش والوحدة الوطنية.

مطالب الجالية ووعود القنصلية

خلال اللقاءات، عبّر أبناء الجالية عن احتياجهم لخدمات قنصلية مباشرة في ويلز لتقليل أعباء السفر إلى لندن وقد وعد السفير بدراسة الأمر ورفعه للجهات المعنية، مؤكدًا أن تيسير حياة المواطنين في الخارج هو أولوية قصوى للقنصلية المصرية.

ختام الزيارة بأجواء ودية

واختُتمت الزيارة بعشاء جماعي مع الأسر المصرية وسط أجواء عائلية دافئة، عبّر فيها الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة، وطالبوا باستمرار مثل هذه اللقاءات الدورية، كذلك التقى السفير ممثلي الغرفة التجارية في حكومة ويلز لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي، على أن تُعلن تفاصيل هذا التعاون لاحقًا.

الزيارة لم تكن مجرد مناسبة دبلوماسية فحسب، بل كانت خطوة عملية تؤكد حرص الدولة على ترسيخ جسور الثقة مع أبنائها في الخارج، وتقديم الدعم الفعلي الذي يستحقونه.

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