نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: كارني يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن دونالد ترامب، الاربعاء، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي فاز أخيرًا في الانتخابات التشريعية، سيزور البيت الابيض "الأسبوع المقبل أو قبل ذلك"، في ظل فتور في العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي بضم الجارة الشمالية.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء "تحدثت إليه أمس، كان ودودًا جدًا، وقد هنأته بفوزه".

وأجرى كارني، اتصالًا هاتفيًا، أمس الثلاثاء بترامب، الذي هنأه على فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الإثنين، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء كندا.

وأضاف البيان: "اتفق الزعيمان على أهمية تعاون كندا والولايات المتحدة - كدولتين مستقلتين وذواتَيْ سيادة - لتحقيق مصالحهما المشتركة. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الزعيمان على اللقاء شخصيًا في المستقبل القريب".

وهنأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي بفوز الليبراليين في الانتخابات، بعد حملة هيمن عليها رفض تهديدات الرئيس ترامب.

فيما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، للصحافيين في أول رد فعل رسمي أن "الولايات المتحدة تهنئ رئيس الوزراء مارك كارني وحزبه بفوزهما في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا".