نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفاتيكان: لن يتم اتباع الأصل الجغرافي للبابا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس أساقفة سانتياغو دي تشيلي، الكاردينال فيرناندو الشوملي غريب، أن عملية اختيار البابا الجديد "لن تتبع منطق الأصل الجغرافي".

وشدد المسؤول الفاتيكاني لدى دخوله إلى اجتماع الكرادلة السابق لانعقاد المجمع المغلق لانتخاب البابا الجديد (الكونكلاف)، المقرر في السابع من شهر مايو القادم، على أن هذا الأمر "ليس مهما، فالكنيسة عالمية".

وأضاف الكاردينال فلسطيني الأصول أنه "في هذه الأيام يمكننا أن نشعر بأجواء كنيسة جميلة للغاية".

جدير بالذكر أن الكاردينال هو ابن عم النائب البطريركي العام للاتين في القدس، المطران وليم الشوملي.

وحدد الكرادلة يوم السابع من مايو المقبل لبدء اجتماع المجمع المغلق لانتخاب خليفة البابا فرنسيس، ليقرروا بذلك إرجاء التصويت السري لمدة يومين لإتاحة الفرصة للتعارف فيما بينهم بصورة أفضل والتوصل لإجماع بشأن مرشح قبل أن يتم عزلهم في كنيسة سيستين.

وتوفي البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.