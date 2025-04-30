نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في البيت الأبيض أمام اجتماع لمجلس وزرائه، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ترامب: "آمل أن نبرم صفقة مع الصين في مرحلة ما. نحن نتفاوض مع بكين حول ذلك"، وأكد أنه لا يرغب في فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، قائلا: "لا أريد أن يحدث هذا. لكنني أعلم أن الأوضاع في الصين تسير بشكل سيئ للغاية الآن. لقد اطلعت للتو على بعض التقارير، وأنا لا أريد أن يحدث هذا للصين. أنا معجب جدا بالرئيس الصيني شي جين بينغ".

ويرى رئيس البيت الأبيض أن مناقشة الوضع التجاري مع بكين تشمل قضية حقوق الملكية الفكرية. وأوضح: "مصانعهم تغلق في جميع أنحاء الصين لأننا لا نقبل منتجاتهم. لا نحتاج إلى بضائعهم إذا لم ينووا أن يكونوا صادقين معنا، وهذا يشمل الملكية الفكرية وجوانب أخرى تتجاوز مجرد البيع والشراء. لذا سنرى ما سيحدث".

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جياكون كان قد صرح الأسبوع الماضي أن الصين والولايات المتحدة لا تجريان مفاوضات حول الرسوم الجمركية التي فرضها الجانب الأمريكي على المنتجات الصينية.

وكان ترامب فرض بداية أبريل رسوما جمركية على عدد من دول العالم وفي مقدمتها الصين ما أحدث بلبلة في الأسواق العالمية وأثار ردود فعل ترقى إلى حرب اقتصادية.