نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص في أمريكا بسبب عاصفة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت عاصفة قوية في الولايات المتحدة في إسقاط أشجار وخطوط كهرباء، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن نصف مليون شخص في ولايتي بنسلفانيا وأوهايو وولايات مجاورة صباح اليوم الأربعاء.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 440 ألف شخص في بنسلفانيا و50 ألفًا آخرين في أوهايو، وعن آلاف المنازل في ولايات مجاورة، من بينها ميشيغان ونيويورك ووست فرجينيا.

ولقي رجل حتفه صعقًا مساء أمس الثلاثاء بينما كان يحاول إخماد حريق في كومة تبن قرب عمود مرافق، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

بينما تعرضت منطقة "ستيت كوليدج" لموجة من الطقس السيئ، مما أسفر عن سقوط العديد من الأشجار وأعمدة المرافق، حسبما ذكرت الشرطة.

وفي بيتسبرغ، توفى رجل في منطقة "ساوث سايد سلوبس" مساء أمس الثلاثاء بعدما صعقته الكهرباء، وفقًا لمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة السلامة العامة في بيستبرغ.



