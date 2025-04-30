إصابات في انفجار خط للغاز قرب العاصمة
تسبب انفجار خط رئيسي للغاز الطبيعي في مصر في سقوط عدد من المصابين واحتراق سيارات بالطريق المجاور.
وحسب موقع روسيا اليوم وقع انفجار خط الغاز على طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتصاعدت ألسنة اللهب، وأدى الحريق إلى اشتعال نحو اربع سيارات وسقوط سبعة مصابين.
وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، وبدأت في جهود السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب موقع القاهرة 24، أصيب سبعة أشخاص في الحريق الذي اندلع بطريق الواحات بجوار جامعة نوال، إثر اشتعال عدد من السيارات نتيجة تسرب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز بالمنطقة.
وتداول مدونون فيديو للحظات اشتعال النيران بعد انفجار خط الغاز، ويظهر فيه تصاعد ألسنة اللهب.*وكالات
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