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الدفاعات الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. الدفاعات الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانيةأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. ووضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود". ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل بسبب ظروف الحرب.

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