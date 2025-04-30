العالم اليوم - سلطات الهجرة الأميركية تطلق سراح طالب فلسطيني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:23 مساءً - أفادت شبكة سي.بي.إس نيوز بأن سلطات الهجرة الأمبركية أطلقت سراح الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محسن مهداوي، الأربعاء بناء على أمر أصدره قاض.

أُلقي القبض على مهداوي، الذي ولد ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، في وقت سابق من هذا الشهر لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه الحصول على الجنسية الأميركية. وسرعان ما أمر قاض

إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيله من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت.

وقال محامو مهداوي في طلب قدموه لإبقائه في فيرمونت إنه يعتزم العودة للحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025.

وتتشابه ظروفه مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الذي احتجز في منطقة نيويورك في الثامن من مارس ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا تمهيدا لترحيله. ولا يزال خليل محتجزا.