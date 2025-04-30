نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تصدر قرار بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محسن مهداوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر قاضي المحكمة الجزئية في ولاية فيرمونت الأمريكية، جوفري كروفورد، قرارا بالإفراج عن المواطن الفلسطيني محسن مهداوي، الذي اعتقل خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية.

وكان مهداوي، المقيم قانونيا في الولايات المتحدة منذ عشر سنوات، قد قاد سابقا احتجاجات ضد الحرب في غزة أثناء دراسته بجامعة كولومبيا.

وتم اعتقال مهداوي من قبل موظفي إدارة الهجرة والجمارك يوم 14 أبريل الجاري، واحتجز في سجن "نورث وست ستيت" بمدينة سانت ألبانز.

وفي جلسة استماع لاحقة، أصدر القاضي كروفورد قرارا يمنع نقل مهداوي خارج ولاية فيرمونت أو خارج الولايات المتحدة.

كما أكد محامو مهداوي أن سبب اعتقاله يعود إلى تصريحاته الداعمة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، والتي أدلى بها خلال مشاركته في النشاطات الاحتجاجية.