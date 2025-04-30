نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية القدس تعلن إلغاء كل احتفالات "الاستقلال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بلدية القدس إلغاء كل احتفالات "الاستقلال" المخطط لها مساء اليوم الأربعاء وذلك جراء الحرائق التي اندلعت في جبال القدس منذ الصباح، موضحة أن احتفالات الغد باقيه كما هي حتى الآن.

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء مشاورات وتحديثات حول الحريق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وجميع أجهزة الأمن والإنقاذ.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها اليوم الأربعاء حرائق تلتهم متحف المدرعات في اللطرون قرب مدينة القدس.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، كابتن إيلا في بيان: "في إطار مواصلة دعم جيش الدفاع لجهود إخماد الحرائق في منطقة أورشليم، قام سلاح التكنولوجيا واللوجستيات بتوفير صهاريج مياه لصالح الطواقم العاملة في المنطقة بالإضافة إلى معدات هندسية".

وأضافت أن "جميع قوات جيش الدفاع تعمل على إنقاذ المواطنين وتقديم المساعدة لهم في المنطقة".

وأوضحت أن "قوات وحدة 669 تقوم بتمشيط المنطقة المتضررة وهي على جاهزية تامة لإخلاء المحاصرين وتقديم العلاج الطبي".

وختمت بالقول "جميع القوات تعمل بتنسيق وتعاون كامل مع الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإطفاء والإنقاذ".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اندلعت حرائق ضخمة في جبال القدس مما أدى إلى فرار المواطنين من سياراتهم على الطريق السريع، وطلبت السلطات الإسرائيلية مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق.

وبعد أسبوع واحد فقط من موجة الحرائق الواسعة التي اجتاحت جبال القدس، اندلع صباح اليوم حريق جديد في غابة إشتاؤول، بالقرب من بلدة مسيلت تسيون، وانتشر سريعا في عدة بؤر بالمنطقة.

وعلى خلفية الحريق، أعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية تفعيل أمر "لهيب أحمر" (Red Flame)، وهو أعلى مستوى تأهب لدى جهاز الإطفاء، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.