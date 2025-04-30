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أحمد جودة - القاهرة - بالصور حرائق ضخمة تحاصر جنود الاحتلال داخل قواعد عسكرية

تشهد جبال القدس منذ ساعات موجة حرائق ضخمة تسببت في حالة من الذعر والهلع بين المستوطنين الإسرائيلين والجنود أيضا حيث أن الحرائق تسربت داخل قواعد عسكرية مهمة وقد أدى اتساع رقعة النيران إلى إطلاق السلطات الإسرائيلية نداءات استغاثة دولية طلبًا للمساعدة في السيطرة على الحرائق، وسط ظروف جوية صعبة وتصاعد للرياح.

بالصور حرائق ضخمة تحاصر جنود الاحتلال داخل قواعد عسكرية

عاجل ـ بالصور حرائق ضخمة تحاصر جنود الاحتلال داخل قواعد عسكرية

جهود إخماد النيران

حسب ما أعلنت عنه هيئة البث الإسرائيلية، يشارك في جهود الإطفاء نحو 50 فريقًا متخصصًا من رجال الإطفاء، مدعومين بـ 12 طائرة رش وإطفاء. وتركز الجهود حاليًا على محاصرة النيران التي تهدد عدة مستوطنات وغابات واقعة غربي القدس.

واندلعت الحرائق في مناطق متفرقة، لكن أخطرها كان قرب مستوطنة "تاروم"، حيث تم تحديد نقطة البداية هناك حسب ما توصل إليه فريق التحقيق المشكل لمراجعة أسباب الكارثة.

عمليات إخلاء وتحذيرات عاجلة

بدأت سلطات الاحتلال بعملية إخلاء واسعة النطاق للمستوطنين في المناطق المهددة، خاصة مع اقتراب ألسنة اللهب من عدة أحياء سكنية. كما تم توجيه خمس مستوطنات للاستعداد الكامل للإخلاء إذا خرج الوضع عن السيطرة خلال الساعات القادمة.

في الوقت نفسه، صدرت أوامر بإخلاء كافة المحميات الطبيعية في محيط المنطقة، وسط مخاوف من إصابة المتنزهين، الذين توافدوا رغم التحذيرات الجوية، جراء اشتداد الرياح وارتفاع الحرارة.

سبب الحريق

ورغم تضارب التفسيرات حول أسباب اندلاع الحرائق، بين من يرجعها إلى عوامل مناخية، مثل الرياح الحارة والجافة، ومن يشتبه في عمل تخريبي أو إهمال بشري، فقد كشف فريق التحقيق بأن الحريق ناتج عن سبب بشري، وتم تتبع مصدره الأولي عند مدخل مستوطنة تاروم.

الوضع الميداني وحركة المرور

حتى الآن لم تُغلق الطرق السريعة رسميًا، لكن الشرطة الإسرائيلية تقوم بتوجيه حركة المرور لتفادي المناطق الخطرة. كما أن فرق الأمن والطوارئ الطبية منتشرة في الميدان، لتقديم الدعم والإخلاء في حالات الطوارئ.

دعوات دولية للمساعدة

في ظل اشتداد النيران وتعقيد الموقف الميداني، طلبت إسرائيل دعمًا دوليًا للمساعدة في إخماد الحرائق، خاصة مع اتساع رقعة النيران التي باتت تهدد مدينة القدس من الناحية الغربية.