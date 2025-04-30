إنفجار كبير يهز بندر عباس ويسفر عن 70 حالة وفاة.. والسبب غامض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - حدث في مرفأ الشهيد رجائي بالقرب من بندر عباس انفجار كبير يوم السبت الماضي، وهذا اسفر عن مقتل 70 شخص على الأفل، وهذا وسط غموض فيما يخص السبب وراء الحادث.

وقد أظهرت صور القمر الصناعي أن الانفجار حدث بجواز منشآت شركة سينا لتطوير الموانئ، حيث كان هناك حاويات مكدسة تحمل شحنة لا يعرف ما بها، إلا أن هناك بعض المسؤولين قام بوصفها بأنها خطيرة جدا مع نقص بالأوراق.

وقد أكدت وكالة استشويد برس أن مركز الانفجار هو منشأة تابعة لـ بنياد مستضعفان الخيرية، التي تشرف عليها مؤسسة مكتب المرشد الأعلى الإيراني وتخضع لعقوبات أمريكية بسبب دعمها لجهود المرشد وحلفائه السياسيين وربط قيادييها بالحرس الثوري الإيراني.

كما تعد بنياد مستضعفان واحده من أكبر المؤسسات الاقتصادية في إيران، إذ تملك استثمارات ضخمة في قطاعات التعدين والسكك الحديدية والطاقة والصلب والشحن.

وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية أصولها بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أنها معفاة من الضرائب ومنفصلة عن الرقابة الحكومية بمرسوم من المرشد الأعلى عام 1993.

رغم نفي السلطات وجود مكون صاروخي في الشحنة، تتزايد التقارير المحلية عن نقل وقود صلب للصواريخ الباليستية إلى الميناء، مما يثير تساؤلات حول طبيعة البضائع الحقيقية التي أدت إلى الانفجار.