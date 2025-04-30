مطالبات بإجراء انتخابات مبكرة.. ترامب في ورطة ببلاده بسبب التعريفة الجمركية والسياسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - تم عمل استطلاع رأي على الديمقراطيين الذين يبدوا ولائهم للبيت الأبيض بخصوص رأيهم في ترامب وسياساته، وكانت النتيجة صادمة، وتبين أن ترامب بالفعل في ورطة حقيقية بين شعبه.

أكدت مصادر على أن الناس انتخبت ترامب لكون لديهم الرغبة في العودة إلى اقتصاد ما قبل جائحة كورونا، معتقدين إن سياسته الاقتصادية حكيمة، ويمكن أن تدير البلاد وتعود لسابق عهدها، ولكن مع السياسات الاقتصادية الجديدة، خسر ترامب تعاطف الكثير معه.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المطالبات بخصوص إجراء انتخابات نصفية، لإعادة الانتخابات مرة أخرى، وهذا يعني أن ترامب بات في ورطة الآن.