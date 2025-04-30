العالم اليوم - أوكرانيا "مستعدة" لتوقيع اتفاقية المعادن مع أميركا الأربعاء

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا "مستعدة" لتوقيع اتفاقية المعادن مع أميركا الأربعاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:24 مساءً - أفادت رويترز عن مصدر مصدر مطلع باستعداد أوكرانيا لتوقيع اتفاق للمعادن مع الولايات المتحدة، وقال إنه ربما يتم ذلك يوم الأربعاء.

من جانبها، أكدت بلومبيرغ أنه تم وضع اللمسات النهائية على مسودة صفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف وباتت جاهزة للتوقيع.

واشارت الى ان وزيرة الطاقة الأوكرانية في طريقها إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاقية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد أن بلاده لن توقع اتفاقية معادن مع الولايات المتحدة؛ إذا هددت انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة (كييف إندبندنت) عن زيلينسكي قوله للصحفيين: "يوضح دستور أوكرانيا أن توجهنا هو نحو الاتحاد الأوروبي.. لا يمكن قبول أي شيء يهدد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

ووفقًا لزيلينسكي، استلمت أوكرانيا رسميًا نسخة جديدة من صفقة المعادن من الولايات المتحدة، وسيتم النظر في الصفقة عندما لا تكون هناك أي تهديدات تشريعية ذات صلة، مضيفًا أنه ينبغي على المحامين مقارنة جميع نسخ الصفقة وتقديم تقييمهم.

وأضاف :"هناك الكثير من الأمور في النسخة الجديدة من الصفقة التي لم تُناقش من قبل. وهناك أيضًا بعض الأمور التي رفضها الطرفان سابقًا".