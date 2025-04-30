نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرج": أوكرانيا قد توقع اتفاق المعادن مع واشنطن اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "بلومبرج" بانتهاء صياغة مسودة اتفاق المعادن النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، واحتمال توقيعه اليوم الأربعاء.

جاء ذلك وفقا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر تابعت: "تم الانتهاء من مسودة الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الموارد الطبيعية، ومن الممكن التوقيع عليها اليوم، الأربعاء 30 أبريل، حيث تتوجه وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو بالفعل إلى واشنطن للتوقيع على الوثيقة".

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت بأن "أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان اتفاقية المعادن الأرضية النادرة على مستوى الحكومات والفرق الفنية".