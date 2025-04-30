غارات إسرائيلية تستهدف أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق. وذكرت الوكالة: "غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا". ومن جانبها كتبت صحيفة "معاريف" العبرية: "سلاح الجو الإسرائيلي يغير الآن على سوريا". وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء صحنايا في ريف دمشق. ونشرت صحيفة "الوطن" السورية صورا لمسيرات، زعمت أنها إسرائيلية تحلق في سماء صحنايا.