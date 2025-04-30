العالم اليوم - سويسرا تحظر حركة حماس بدءا من 15 مايو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:32 مساءً - أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من عملية السابع من أكتوبر عام 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واقتياد أكثر من 200 آخرين إلى قطاع غزة.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.

وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.