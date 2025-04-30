إبادة جماعية على الهواء فـي غزة .. ومخيم جنين منطقة منكوبة

مع تواصل العدوان على القطاع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية «أمنستي»، أنييس كالامار على أن قوات الاحتلال «الإسرائيلي» ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزَّة وسط تواصل العدوان على القطاع موقعًا شهداء وجرحى بالعشرات.

وأضافت كالامار في تقرير: «وثَّقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها «إسرائيل» ضد الفلسطينيين في غزَّة»، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه «إسرائيل» في الضفة الغربية تحوَّل إلى أعمال عنف متزايدة.

وتابعت: «لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، «إسرائيل» وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية».

ونوَّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد «إسرائيل»، وإصدارها رأيًا استشاريًّا يعلن أن الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.

وأكدت كالامار أنه «يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات».

وواصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر أمس ـ وحتى إعداد الخبر ـ 47 شهيدًا وعشرات المُصابين.

وأعلن جيش الاحتلال أنه سيستدعي قوات الاحتياط لتوسيع الحرب على سكان القطاع المحاصر منذ الثاني من مارس. وفي مشهد لا يقل قسوة عما يحدث في غزَّة، بدأت «إسرائيل» بتنفيذ مخطط واسع النطاق في الضفة الغربية، يستهدف بشكل مباشر المُخيَّمات بدءًا من مُخيَّم جنين. فقد تحوَّل المُخيَّم إلى منطقة منكوبة بفعل عدوان متواصل دام لأكثر من 99 يومًا.

الأخطر، أصبح مستقبل النازحين من مُخيَّم جنين غامضًا دون أي ضمانات بالعودة أو حتى اهتمام يذكر بمصيرهم. فـ»إسرائيل»، تمنعهم من العودة وتحكم إغلاق المُخيَّم بالبوابات العسكرية، تاركة آلاف العائلات تواجه مصيرًا قاسيًا في مراكز إيواء مؤقتة، وسط غياب خطط حكومية لمواجهة الكارثة. ويصف رئيس بلدية جنين محمد جرار حجم المأساة التي تعيشها محافظة جنين لا سيما المُخيَّم. مضيفًا «بات واضحًا أن «إسرائيل» تسعى لتفكيك المُخيَّمات وإنهاء «حق العودة» في خطوة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والسياسي في الضفة، تمامًا كما تفعل في غزَّة.