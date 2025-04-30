باكستان تعلن إسقاط مسيرة هندية خلال ليلة خامسة من المناوشات

إسلام أباد ـ ا.ف.ب: أعلنت باكستان أنها «أسقطت» طائرة استطلاع هندية بدون طيار في كشمير حيث يتبادل جنود البلدين إطلاق النار لليلة الخامسة على التوالي، بحسب الجيش الهندي.
وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية أمس أن «باكستان تمكنت من إسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي».
ومن دون تحديد تاريخ وقوع الحادث تابعت الإذاعة «حاول العدو تنفيذ عمليات مراقبة بهذه المسيرة الرباعية في منطقة بيمبر الحدودية». ولم تعلق الهند على الأمر على الفور.
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