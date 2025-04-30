منصة عالمية لجمع ضحايا الإرهاب

نيويورك ـ وكالات: أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق منصَّة عالمية تهدف إلى جمع ضحايا الإرهاب وجمعياتهم من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة واحدة، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والبحوث وبناء مجتمع يعنى بحقوق الضحايا. وفي هذا الجانب، أفاد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، خلال فعالية تدشين المنصَّة تحت اسم «شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب» أن المنصَّة ستكون رمزًا للوحدة في دعم حقوق واحتياجات الضحايا حول العالم، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للسِّلم والأمن الدوليين، وأن النساء والأطفال والشباب من بين الفئات الأكثر تضررًا. وأشار وكيل الأمم المتحدة إلى عدم وجود دولة أو مواطن بمنأى عن هذا التهديد العالمي، مؤكدًا أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب. وطالب وكيل الأمين العام، الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي لضمان استدامة شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب والبرنامج العالمي لضحايا الإرهاب.

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