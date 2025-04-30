نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان تتوج أحمد أبو الغيط بوسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة اليابانية، أمس الموافق 29 إبريل الجاري عن منح وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر، الذي يمنحه إمبراطور اليابان إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويأتي ذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة والتأخي بين اليابان ومصر، وبين اليابان والدول العربية، خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية بدايةً من عام 2004 وحتى عام 2011.

وقام الأمين العام، أبو الغيط خلال فترة عمله وزيرًا للخارجية بمساهمات بارزة في تعزيز العلاقات اليابانية – المصرية، حيث قام بالارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين اليابان ومصر إلى مستوى وزراء الخارجية، مما مهد الطريق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقة "الشراكة الاستراتيجية" بحلول عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك بذل قصارى جهده من أجل بناء المتحف المصري الكبير (GEM)، الذي أصبح رمزًا جديدًا من رموز التعاون التنموي بين اليابان ومصر، ومن أجل إنشاء الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وما إلى ذلك.



وبعد أن تولى مهام عمله بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية في عام 2016، عمل الأمين العام السيد أبو الغيط جاهدًا على تعزيز العلاقات اليابانية – العربية، بما في ذلك إطلاق الحوار السياسي الياباني – العربي، الذي سبق له وأن عقد ثلاث مرات قبل ذلك.



وأعربت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها وامتنانها العميق تجاه ما قام به الأمين العام، السيد أبو الغيط من إنجازات، وتتقدم له بالتهنئة على التتويج بالوسام. كما تُعرب عن عزمها مواصلة بذل قصارى جهدها من أجل المزيد من التطوير للعلاقات اليابانية – المصرية، والعلاقات اليابانية – العربية.