أوكرانيا تبدأ مراجعة نصوص اتفاقية المعادن مع أميركا رغم تصريحات زيلينسكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - أفادت بلومبرج أن أوكرانيا جاهزة اليوم لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، رغم تصريحات سابقة من الرئيس زيلينسكي بعدم التوقيع إن هددت هذه الصفقة مسار انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

استلمت كييف نسخة جديدة من اتفاقية المعادن وترغب في دراستها قانونياً للتأكد من عدم وجود بنود تمس توجهها الأوروبي، حيث أشار زيلينسكي إلى ضرورة مقارنة جميع النصوص وتقييم محامي الدولة لها قبل التوقيع.

أوضح زيلينسكي أن النسخة الأخيرة للصفقة تتضمن بنود لم يتم مناقشتها سابقاً، بالإضافة إلى بعض النقاط التي تم رفضها من قبل الطرفين في المفاوضات الماضية، وأكدت أن القبول بأي شيء يخالف الدستور الأوكراني الموجه نحو الاتحاد الأوروبي غير وارد.