صوت إندونيسيا في لاهاي.. كفى تهجيرًا.. وكفى صمتًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - أمام قضاة محكمة العدل الدولية، عبّرت إندونيسيا عن موقفها بوضوح:

"لا شرعية لاحتلال يسلب الحقوق، ولا مبرر لسكوت العالم عن معاناة الفلسطينيين"

في مرافعة مؤثرة، شدد وزير الخارجية الإندونيسي على ضرورة وقف التهجير القسري، وإنهاء الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فورًا، مؤكدًا أن القوانين الدولية لا تُعطَّل تحت القصف، بل تُختبر.

إندونيسيا دعت إسرائيل لاحترام المواثيق الدولية، والتعاون مع المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، محذّرة من أن ما يجري ليس نزاعًا فقط، بل أزمة إنسانية تهدد كرامة البشر وحقهم في الحياة.