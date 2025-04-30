العالم اليوم - حصيلة جديدة لقتلى الأمن السوري في اشتباكات صحنايا

انتم الان تتابعون خبر حصيلة جديدة لقتلى الأمن السوري في اشتباكات صحنايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:30 مساءً - قتل 16 عنصرا من قوات الأمن السوري في الاشتباكات التي اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء، في بلدة صحنايا الواقعة قرب دمشق، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية السورية على لسان مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إن "مجموعات خارجة عن القانون" هاجمت صباح الأربعاء، "نقاطا وحواجز أمنية على أطراف" صحنايا، مما أدى إلى "استشهاد أحد عشر عنصرا من قوات إدارة الأمن العام".

وأضاف أن خمسة عناصر إضافيين قتلوا في هجوم آخر على نقطة أمنية ليبلغ عدد القتلى 15 حتى الآن.

وأحصى من جهته المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 من المسلحين المحليين الدروز في صحنايا.