العالم اليوم - تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال أبريل 2025​

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال أبريل 2025​ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:30 مساءً - أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.​

تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:

القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .​

القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .​

حسب حجم الشركات:

الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.

الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.

الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.​

تأثيرات اقتصادية أوسع

يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.

كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.​

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.

في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.​