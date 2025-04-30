الذكرى 14.. احتفال الامير ويليام مع زوجته كيت ميدلتون بذكرى زواجهما في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - احتفل الأمير ويليام وكيت ميدلتون بذكرى زواجهما الـ14 في اسكتلندا، حيث قضيا وقتًا هادئًا في جزيرة مول، وخلال رحلتهما، زارا سوق حرفي كبير ومركزًا اجتماعيًا، بالإضافة إلى جولة في مزرعة محلية.

وكما من المقرر أن يقيم الزوجان في كوخ مجهز بالجزيرة، حيث يتضمن برنامج اليوم التالي زيارة واحدة من الغابات القديمة.

والجدير بالذكر أن هذه الذكرى تذكرهما بلقائهما الأول في جامعة سانت أندروز عام 2001، حيث نشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلى علاقة رومانسية في العام التالي.