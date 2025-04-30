فرنسا في محكمة العدل الدولية: احترموا حقوق الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - أعرب ممثل فرنسا خلال انعقاد المحكمة الدولية عن قلق بلاده العميق إزاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت العاملين في مجال الإغاثة.

كما أكد على أنّه من الضروري احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، حيثُ أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حل الدولتين.

دعا الممثل الفرنسي إسرائيل إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، كما شدد على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقيات چنيف، خاصة فيما يتعلق بتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، مشيرًا إلى مقتل أكثر من ٤٠٠ عامل إغاثة في غزة، ومطالبًا بحمايتهم وضمان حرية عملهم.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي ضمن جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل تجاه مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من المفترض أن تستمر حتى يوم الجمعة القادمة، وذلك بمشاركة ممثلين عن عشرات الدول والمنظمات الدولية.