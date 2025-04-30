الحوثيون يعلنون عن قصف أمريكي استهدف مديرية السيل في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن شن طائرات أمريكية غارة جوية استهدفت مديرية السيل الواقعة في محافظة الجوف اليمنية.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من كشف الجيش البريطاني عن تنفيذه، بالتعاون مع القوات الأمريكية، ضربة جوية استهدفت موقعا للحوثيين في اليمن يستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن الهدف يقع على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن العملية نفذت ليلا بواسطة طائرات تايفون بريطانية.

وذكر البيان أن الضربة استهدفت مجموعة من المباني التي يستخدمها الحوثيون في تصنيع الطائرات المسيرة، وهي نفس النوعية التي تستخدمها الجماعة في هجماتها على السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة بدأت سلسلة من الضربات الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الخامس عشر من مارس الماضي، وذلك في محاولة للحد من هجمات الجماعة المتزايدة على السفن التي يزعم ارتباطها بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر، والتي بدأت في نوفمبر 2023 تحت شعار التضامن مع قطاع غزة.