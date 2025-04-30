“سرقتُ كيم كارداشيان”.. لصّ مُسنّ يعترف بجريمة هزّت باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - اعترف يونس عباس، البالغ من العمر 71 عامًا، بمشاركته في عملية السطو المسلح على كيم كارداشيان في باريس عام 2016، والتي جرت خلال أسبوع الموضة الشهير، وأفادت تقارير أن العصابة سرقت مجوهرات بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، من بينها خاتم خطوبة النجمة الأمريكية، دون أن يتم استرداد أي من المسروقات حتى الآن.

وبحسب التحقيقات، كان عباس أحد أفراد العصابة التي اقتحمت جناح كارداشيان الفندقي، حيث تم تقييدها وتكميم فمها تحت تهديد السلاح، وأدى العثور على حمضه النووي في موقع الجريمة إلى اعتقاله في عام 2017، لينضم إلى عشرة متهمين يخضعون للمحاكمة حاليًا.

المثير أن عباس أصدر لاحقًا كتابًا بعنوان "حملتُ كيم كارداشيان" كشف فيه عن تفاصيل الواقعة من وجهة نظره، مؤكدًا شعوره بالندم في المحكمة، لكنه نفى الشعور بالفخر، رغم سخريته من محاولة كارداشيان الاتصال برقم الطوارئ الأمريكي أثناء الحادث.

عباس، الذي أمضى 17 عامًا في السجون بسبب قضايا سرقة سابقة، ينتظر مع بقية المتهمين الحكم النهائي في القضية، المتوقع أن يصدر بحلول 23 مايو، وتشير التوقعات إلى احتمال حضور كارداشيان بنفسها إلى باريس للإدلاء بشهادتها.