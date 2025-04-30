روسيا مستعدة للتفاوض بدون شروط لإنهاء الحرب.. فما رد أوكرانيا على ذلك؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن أي حل للنزاع القائم في أوكرانيا لا بُد أن يكون عبر مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف، رافضًا اختزال القضية في العلاقات مع واشنطن.

كما أوضح أن روسيا منفتحة على الجهود الدولية لتحقيق السلام، لكنها ترى أن تعقيدات الموقف تمنع وجود تسوية سريعة.

كما أشار بيسكوف إلى أن بلاده تسعى لتحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر الوسائل السلمية إن أمكن، وأن الرئيس بوتين لا يمانع في الحوار.

جدير بالذكر أن الجانب الأوكراني لم يبدِ حتى الآن استعدادًا للحوار دون شروط.

وعلى صعيد آخر صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بوتين لم يعد متمسكًا بطموح السيطرة على أوكرانيا، بل يسعى حاليًا إلى إنهاء الصراع سلميًا.