لحظة لهو تتحول إلى كابوس.. كاميرا سائح توثق رعب هجوم كشمير المفاجئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - في لحظة كان يُفترض أن تكون ترفيهية، وثّقت كاميرا سائح مشاهد مرعبة لهجوم مسلح في منطقة باهالجام بكشمير، أثناء تجربته للحبل الانزلاقي.

وفجأة انهار الرصاص وانتشر في المكان، مما أسفر عن مقتل 29 شخص وأعداد جرحى.

المشهد المروع الذي التقطه السائح ريشي بهات أثار جدلاً واسعًا بعد أن التُقط صوت عامل بالموقع يردد "الله أكبر" قبيل إطلاق النار، ما دفع السلطات الهندية لاحتجازه وفتح تحقيق موسع.

وبينما اعتبر البعض العبارة مؤشرًا مريبًا، أكد آخرون أنها تعبير ديني شائع لا ينبغي تأويله خارج سياقه.