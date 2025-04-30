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اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش السوري ومسلحين في "أشرفية صحنايا" قرب دمشق

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اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش السوري ومسلحين في "أشرفية صحنايا" قرب دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش السوري ومسلحين في "أشرفية صحنايا" قرب دمشق.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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