قصف روسي على خاركيف ودنيبرو في أوكرانيا بالطائرات المسيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:29 مساءً - تعرضت مدينة خاركيف ودنيبرو في أوكرانيا لهجمات قوية جدًا باستخدام الطائرات المسيرة من قبل القوات الروسية.

أسفرت الهجمات عن مقتل شخص وإصابة 46 آخرين، بينهم طفلان وامرأة. الهجوم على خاركيف شمل 16 ضربة استهدفت مباني سكنية، منشآت طبية، والبنية التحتية المدنية.

كما اسفر الهجوم في مدينة دنيبرو عن مقتل رجل وإصابة آخر، فضلاً عن اندلاع حريق وأضرار في المنازل. الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 9 طائرات مسيرة خلال الهجوم.

والجدير بالذكر أن تأتي هذه الهجمات وسط تصعيد عسكري، رغم تصريحات متباينة حول وقف إطلاق النار من قبل الزعماء الروس والأوكرانيين، ورفض الولايات المتحدة للوساطة في محادثات السلام ما لم يتم تقديم مقترحات ملموسة من الجانبين.